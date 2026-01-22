O gravador de câmeras de segurança do prédio onde mora a corretora desaparecida Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi levado para passar pela perícia, informou o delegado André Luiz Barbosa à TV Anhanguera. Daiane está desaparecida há mais de um mês. Ela foi vista pela última vez, quando foi até o subsolo do prédio em que mora em Caldas Novas, no sul de Goiás.\n“O DVR foi apreendido para a gente certificar se não houve nenhum tipo de adulteração e, se houve, qual foi e em que momento foi, se existiam imagens que poderiam estar perdidas e que não tenham sido passadas para a Polícia Civil”, contou o delegado.\nAlém do gravador das câmeras de segurança, a Polícia Civil recolheu também os objetos pessoais que estavam no apartamento da corretora. A mãe de Daiane, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, disse que uma escova de cabelo da filha foi levada para realizar análise de DNA.