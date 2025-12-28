Os dois prisioneiros que escaparam de um presídio de segurança máxima em Cariri do Tocantins, região sul do estado, continuam foragidos. Segundo a Polícia Civil, os presos conseguiram escapar de uma das celas usando uma corda improvisada com lençóis durante a noite do dia 25 de dezembro. A ausência deles foi constatada durante a manhã de sexta-feira (26).\nUm dos suspeitos é apontado como um "serial killer", que foi condenado a 72 anos de prisão. O outro também responde por crime de homicídio. Além disso, eles fazem parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ambos são considerados de alta periculosidade.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o caso:\n1. Quem são os criminosos?\nUm dos fugitivos foi identificado como Renan Barros da Silva, considerado pela polícia como "serial killer". Ele foi condenado a 72 anos de prisão por três homicídios duplamente qualificados e ocultação de cadáver, além de uma tentativa de homicídio em Araguaína.