As cidades do estado que foram afetadas pela queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa entre Tocantins e Maranhão, devem receber mais de R$ 980 mil em repasse para a saúde. O objetivo é minimizar os impactos provocados após o acidente em dezembro de 2024.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição - TO: Municípios afetados pela queda da ponte JK recebem ajuda do Governo\nA ponte JK desabou em dezembro de 2024, fazendo com que carros, motos e caminhões caíssem no rio Tocantins. O desastre deixou 14 mortos e três desaparecidos, além de um sobrevivente ferido.\nA medida foi publicada no Diário Oficial nº 6.876 desta terça-feira (12). Segundo o Estado, os recursos serão repassados por meio do Incentivo Temporário de Custeio Estadual da Atenção à Saúde, feitos na modalidade fundo a fundo, com parcelas fixas mensais até dezembro de 2025, quando está prevista a entrega da nova ponte.