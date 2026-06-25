A incorporação de trechos viários da zona rural de Palmas ao Sistema Rodoviário Estadual passa a ter caráter oficial após publicação da Medida Provisória nº 29 na edição nº 7.086 do Diário Oficial do Estado, publicado na noite desta quarta-feira (24). A medida inclui a estadualização de acessos à Serra de Taquaruçu e à região de Taquaruçu Grande, com foco na melhoria da mobilidade e na reorganização logística da malha viária da capital.\nO ato do Executivo estabelece a integração de dois trechos estratégicos: a chamada Alça Serra de Taquaruçu e a Alça Taquaruçu Grande, com objetivo de garantir continuidade entre rodovias estaduais já consolidadas e reforçar a ligação com a BR-010 e a TO-030. A decisão também consolida a gestão desses acessos sob responsabilidade do Estado, com impacto direto no fluxo de veículos que utilizam a região turística e produtiva de Taquaruçu.