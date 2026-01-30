Um chamamento público busca médicos para reforçar o atendimento no Hospital Geral de Palmas (HGP), com salários que chegam a R$ 22,4 mil conforme a carga horária mensal. A iniciativa consta em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e prevê seleção de profissionais com especialidade em hematologia para integrar a rede de saúde estadual.\nAs oportunidades não detalham o número de vagas nem o prazo de validade dos contratos junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES). A remuneração varia conforme a jornada de trabalho mensal e alcança valor máximo de R$ 22.499,10 para quem cumpre 270 horas. Candidatos que optarem por cargas menores podem receber R$ 7.499,70 para 90 horas ou R$ 14.999,40 para 180 horas de atuação.\nAnvisa expande uso da Cannabis medicinal e deve aprovar cultivo no Brasil