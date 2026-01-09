A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) afirmou que o controle de pragas do Hospital Geral de Palmas (HGP) está regular e com validade até 17 de fevereiro de 2026, após denúncias de acompanhantes de pacientes sobre falta de higienização, presença de insetos e problemas na alimentação na maior unidade hospitalar pública do Estado.\nEm nota enviada ao Jornal do Tocantins na noite desta quinta-feira (8), a pasta informou ainda que pretende contratar empresa especializada para os serviços de higienização, diante da dificuldade em manter um quadro de servidores suficiente para atender à demanda do hospital, mesmo com chamamento público aberto desde o ano passado.\nSobre a alimentação servida a pacientes e acompanhantes, a SES declarou que já determinou aos fiscais do contrato a verificação da prestação do serviço pela empresa responsável. Segundo a secretaria, o contrato prevê fornecimento de refeições balanceadas e em conformidade com as normas sanitárias.