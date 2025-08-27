O Governo do Tocantins publicou a instrução normativa do Programa CNH Cidadã, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A lei foi sancionada em julho deste ano. No Diário Oficial estão descritas as normas e quais os critérios necessários para participar da iniciativa.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Programa CNH Cidadã é sancionado pelo governador do Tocantins\nO programa irá conceder a primeira habilitação das categorias A, B e AB, além da adição de categoria à CNH. Os beneficiários também podem usar o programa para mudar para a categoria C, D e E. Dessa forma, vários serviços serão ofertados de forma gratuita. São eles:\nPrimeira habilitação;\nAdição de categoria;\nMudança de categoria;\nEmissão da Permissão para Dirigir (PPD);\nAvaliação Psicológica;