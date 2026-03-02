-Estragos e Alagamentos em Cangas (1.3380549)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a criação de uma força-tarefa para atender os municípios do estado afetados pelas fortes chuvas. O temporal deixou diversas casas e zonas rurais alagadas, além de pontes e estradas obstruídas.\nO anúncio foi realizado neste domingo (1º), após os estragos provocados pelo temporal que atingiu o estado. Segundo o governo, as ações emergenciais da força-tarefa serão direcionadas principalmente às cidades que registram alagamentos, dificuldade de circulação e pontos de enxurrada após o volume elevado de chuva ao longo do dia.\nAlém disso, houve registros de alagamentos em Araguaína, Gurupi, Palmas e em várias outras regiões, segundo Wanderlei Barbosa, por meio da assessoria. “Nós estamos fazendo o possível neste momento em que as chuvas são intensas e que as sirenes da Defesa Civil alertam as pessoas na região urbana".