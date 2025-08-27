O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), sofreu uma lesão no joelho após participar de uma partida de futebol. Segundo a assessoria de comunicação do estado, o governador passará por cirurgia para refazer os ligamentos.\nA lesão aconteceu na noite desta terça-feira (26). Conforme o Estado, exames médicos confirmaram a ruptura dos ligamentos cruzados e do menisco do joelho esquerdo. Por isso, será necessário que Wanderlei passe por um procedimento cirúrgico, para a restauração das estruturas afetadas.\nA assessoria informou que devido à mobilidade reduzida e orientação médica, a "agenda do governador ficará restrita até a realização do procedimento e durante o período de recuperação".\nEm imagem divulgada pelo governo, é possível ver que o governador está utilizando um imobilizador na perna esquerda. O laudo médico indicou, segundo o Estado, que o governador também terá que passar por uma drenagem para retirada de líquido acumulado na região.