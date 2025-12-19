Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins (Reprodução/Instagram de Wanderlei Barbosa)\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, afirmou nas redes sociais que acompanha com atenção os desdobramentos do rompimento parcial de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus e garantiu empenho do governo estadual em ações de resposta à ocorrência.\nBarbosa destacou compromisso com a segurança da população ribeirinha e ressaltou que equipes de resposta, incluindo o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e a Defesa Civil, atuam em conjunto com a Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes no levantamento de riscos e na assistência a moradores impactados.\nEstamos preocupados com essa situação. É dentro de uma propriedade particular, mas o nosso governo está preocupado com a devastação ambiental e também com a nossa população ribeirinha, principalmente, disse o governador"