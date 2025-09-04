Após assumir como governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), exonerou todos os secretários do primeiro escalão da gestão estadual. Os nomes foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (3), que traz mais de 50 exonerações.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), vai afastar todos os atuais secretários\nA troca de gestores acontece menos de 24h após Wanderlei Barbosa (Republicanos) ser afastado do cargo pelo prazo de 180 dias. A medida foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no inquérito que apura o desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas no Tocantins, na pandemia de Covid-19.\nEm coletiva de imprensa, Laurez disse que as exonerações atendem uma recomendação do ministro Mauro Campbell, do STJ. O governador em exercício afirmou que vai "pensar bem" antes de escolher os novos secretários para a gestão.