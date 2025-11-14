O governador do Tocantins em exercício, Laurez Moreira (PSD), decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira (21),no dia seguinte ao feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20. Com a decisão, os servidores públicos terão quatro dias de folga.\nO decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (13). Os serviços do poder executivo serão suspensos a partir do dia 20 e retomados na segunda-feira (24).\nSegundo o estado, com o ponto facultativo, "cabe aos dirigentes de cada órgão e entidade garantir a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais dentro de suas áreas de competência".\nSuspeito de assassinar servidor público após dívida de consórcio é ex-secretário\nGabarito do primeiro dia do Enem 2025 é divulgado pelo Inep\nO Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil desde 2011, mas somente em 2024 passou a ser considerado feriado nacional. A lei que tornou a data um feriado foi aprovada e sancionada em 2023.