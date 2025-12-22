Wanderlei Barbosa (Republicanos) (Wanderlei Barbosa (Republicanos)/ Instagram/ Reprodução)\nO governador do Tocantins comemorou a inauguração da nova Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ponte JK), na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), nesta segunda-feira (22). Em publicação nas redes sociais, Wanderlei Barbosa (Republicanos) comentou soubre a expectativa de retomada do crescimento da economia e dos empregos na região entre os dois estados.\nEstamos em cima da nova ponte do lado tocantinense, em que vemos a motivação das pessoas, a alegria com essa obra, com a felicidade de restabelecer o fluxo de caminhões, retomar os empregos e o trânsito”, destacou o governador ao lado de deputados, vereadores e da primeira-dama.\nA cerimônia de inauguração foi realizada nas duas cabeceiras da ponte, contemplando os municípios do Tocantins e do Maranhão, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do ministro do Esporte, André Fufuca, além do governador Wanderlei Barbosa.