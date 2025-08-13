O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) assinou contratos para obras de infraestrutura, transporte, saúde e segurança pública do Tocantins. Segundo o Estado, os repasses de mais de R$ 750 milhões serão destinados durante o segundo semestre de 2025 e o ano de 2026.\nOs contratos foram assinados nesta terça-feira (12), no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. Segundo o governo, os repasses serão viabilizados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Regional de Brasília (BRB).\nEntre os investimentos, cerca de R$ 235 milhões foram destinados ao Programa de Recuperação e Conservação de Rodovias, para a implantação e revitalização de rodovias do estado. Além da pavimentação urbana nas quadras 607 e 1.007 Sul, em Palmas, e do Aeródromo de São Félix, no Jalapão.