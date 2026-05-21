O governo federal passou a oferecer uma nova forma de recuperação da conta Gov.br em casos de perda ou troca de celular para usuários que utilizam a verificação em duas etapas.\nA partir de agora, é possível cadastrar um email específico para esse processo, que pode ser o mesmo já usado na conta ou um endereço exclusivo para a recuperação.\nCom a mudança, que começa a funcionar a partir desta quinta-feira (21), o procedimento pode ser feito em poucos minutos. O MGI diz que outra alternativa de acesso rápido continua sendo o uso da CIN (Carteira de Identidade Nacional), em que é necessário estar com o aplicativo atualizado e em posse da versão física da identidade.\nHoje, a plataforma Gov.br reúne mais de 176 milhões de usuários e permite o acesso a mais de 4.600 serviços digitais federais. O secretário de governo digital, Rogério Mascarenhas, afirma, em nota, que é importante que todos utilizem a verificação em duas etapas como forma de prevenção contra golpes. Segundo ele, com a nova funcionalidade também será mais fácil recuperar o acesso à conta.