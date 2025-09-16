A família de uma paciente idosa que está internada em um hospital particular de Palmas, mas é atendida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), recebeu mensagens de um suposto médico cobrando pagamentos. Por meio de aplicativos de mensagens, os criminosos usaram a foto e o nome de um cardiologista atuante para tentar enganar os parentes da paciente que, por sorte, perceberam a farsa a tempo.\nA servidora pública Kézia Reis, filha de dona Enedina, que está internada, explicou que o estado de saúde da mãe é informado diariamente por meio de boletins médicos. Na sexta-feira (12), a família recebeu mensagens e ligações de uma pessoa que se passava por um médico. Ele cobrava uma quantia em dinheiro para que dona Enedina - que está internada pelo SUS- realizasse exames específicos.\n"Dizia que no SUS só teria como fazer a tomografia, o exame que ele indicava só na segunda-feira (15) seguinte. E que era uma urgência porque era uma hemorragia", comentou Kézia.