A Arquidiocese de Goiânia emitiu um alerta às paróquias após identificar ação de golpistas que estão se passando por funcionários da Cúria para solicitar pagamentos em nome da instituição. A fraude, denunciada recentemente, envolve pedidos para uma suposta “renovação” do jornal da Pastoral da Comunicação (PASCOM).\nAo POPULAR, a Arquidiocese de Goiânia informou que a tentativa de golpe aconteceu contra um grupo de religiosas e não houve registro de boletim de ocorrência.\nDe acordo com a Arquidiocese de Goiânia, os golpistas têm se passado por funcionários e citam o suposto recadastramento como obrigatório. Em nota, a Cúria disse que toda comunicação legítima acontece por meio dos canais oficiais, como e-mail institucional, telefone fixo ou contato direto com a paróquia (leia a nota na íntegra abaixo).