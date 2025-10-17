O agricultor Geraldo Rodrigues viralizou nas redes sociais ao falar sobre uma tentativa de golpe que sofreu. Segundo o empresário, o golpista enviou uma mensagem via WhatsApp para ele pedindo R$ 3,5 mil. Porém, Geraldo conseguiu reverter a situação e acabou fazendo o suspeito perder R$ 50. "Hoje eu dei o golpe no golpista", afirmou o agricultor na legenda da postagem (assista ao vídeo acima).\nSegundo Geraldo, o golpista alegou que precisava pagar uma conta com urgência e pediu que ele transferisse o dinheiro diretamente para a conta do suposto credor. Percebendo a má-fé, o agricultor argumentou que, ao tentar fazer a transferência por três vezes, o cartão foi bloqueado.\nJustiça concede prisão domiciliar a influenciadora suspeita de jogos ilegais e ocultação de patrimônio\nDisparo de mensagens com vírus levanta suspeita de crime digital