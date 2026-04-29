Uma operação da Polícia Civil do Estado de Goiás mira um grupo suspeito de aplicar o golpe do falso advogado e causar um prejuízo de mais de R$ 460 mil a um servidor público goiano. Segundo as informações, a ação cumpriu quase 30 ordens judiciais e realizou o bloqueio e sequestro de bens de cerca de R$ 500 mil em três cidades do Ceará.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados.\nA "Operação Falso Defensor", realizada nesta quarta-feira (29), tem o objetivo de desarticular um grupo suspeito da prática de estelionato eletrônico. Ao todo, os policiais cumpriram 14 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão domiciliar.\nVeja as cidades em que as ações acontecem:\nFortaleza (CE)\nCaucaia (CE)\nPacatuba (CE)\nDe acordo com apuração do repórter Fábio Amato, da TV Globo, as investigações começaram após o golpe aplicado em um servidor público goiano, que perdeu quase R$ 500 mil em apenas oito dias.