Grupo criminoso é suspeito de manter rede de empresas para lavar dinheiro e sustentar vida de luxo (Hiago Muniz/Governo do Tocantins)\nUma organização criminosa suspeita de aplicar um golpe milionário contra um investidor do setor farmacêutico foi o principal alvo de uma ação conjunta da Polícia Civil nesta quarta-feira (24). O grupo é investigado por estelionato qualificado e lavagem de dinheiro após causar um prejuízo estimado em R$ 9 milhões. Durante a Operação Dolos, um homem foi preso em flagrante.\nOs policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas. As diligências ocorreram em endereços localizados no Tocantins, Goiás e Pará. Entre o material apreendido estão veículos de alto padrão, embarcações (jet skis), armas de fogo, documentos e insumos do ramo de medicamentos.