O goleiro Ramon Souza dos Reis, de 24 anos, que foi atingido por um tiro de bala de borracha disparado por um policial militar no final de uma partida de futebol, em Anápolis, região central de Goiás, deverá ser indenizado pelo Estado de Goiás em cerca de R$ 100 mil. A decisão é da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).\nProcurada pelo g1, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou, por meio de nota, que "adotará as providências pertinentes quando o Estado de Goiás for intimado no processo judicial em questão".\nTambém em nota, a Polícia Militar afirmou que tomou providências administrativas na época dos fatos. A corporação destacou, ainda, que respeita a decisão do Poder Judiciário sobre o caso (leia a nota completa ao final do texto).\nO caso aconteceu no dia 10 de julho de 2024, no Estádio Jonas Duarte. Na época, Ramon defendia o Grêmio Anápolis. No final da partida contra o Centro-Oeste pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, houve uma confusão entre os dois times e, com isso, intervenção da polícia.