Poços e cachoeiras do Complexo do Prata, área de grande interesse turístico que fica na zona de divisa entre Goiás e Tocantins e é alvo da disputa territorial aberta após erro em mapa dos anos 70 (Reprodução/Instagram de Complexo do Prata)\nEm audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) realizada nesta segunda-feira (6), o Estado de Goiás e o Tocantins concordaram em suspender a ação que discute a titularidade de aproximadamente 12,9 mil hectares ao norte de Cavalcante (GO), no nordeste de Goiás. O acordo adia a decisão até 22 de junho e garante manutenção de serviços públicos na região.\nA ação ficará suspensa para a realização de um levantamento técnico feito em conjunto sobre a linha divisória entre os dois estados. Um erro na identificação dos rios usados para demarcar a divisa iniciou a disputa.