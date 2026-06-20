O Estado de Goiás registrou em 2025 a menor taxa de analfabetismo de sua história, atingindo o índice de 3,5% entre a população de 15 anos ou mais de idade, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse valor representa um contingente total de 207 mil pessoas e indica uma redução em relação ao porcentual de 3,6% observado na pesquisa em 2024. Na comparação com a média do Brasil, Goiás apresenta um desempenho superior, visto que a taxa nacional de analfabetismo para o mesmo grupo etário foi de 4,9% no último ano, totalizando 8,4 milhões de brasileiros.\nPara o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, esse resultado não é isolado, sendo percebido ao longo dos anos. Para ter ideia, em 2023, a mesma pesquisa verificou uma taxa de 4% de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais no Estado. Na comparação aos outros Estados, Goiás tem a 8ª menor taxa de analfabetismo para quem tem 15 anos ou mais. A liderança nesse quesito é de Santa Catarina, com 1,5%, seguido do Rio de Janeiro (1,6%) e São Paulo (1,9%). Melhores que Goiás ainda estão Distrito Federal (2,0%), Rio Grande do Sul (2,2%), Paraná (3,3%) e Roraima (3,4%).