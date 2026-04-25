Uma goiana está entre as vítimas de um grupo de brasileiros suspeitos de aplicar golpes em imigrantes que tentam obter documentos para regularizar suas situações nos Estados Unidos. Em entrevista à reportagem, a jovem, que pediu para não ser identificada, contou que perdeu US$ 1.825, cerca de R$ 9 mil. O prejuízo só não foi maior porque ela percebeu que havia algo estranho e interrompeu os pagamentos. O grupo foi preso pela Polícia da Flórida na última semana.\nSegundo a moça, que mora no Texas, o golpe começou no segundo semestre do ano passado. Ela viu na internet uma propaganda da empresa chamada B Consulting, que prometia serviços para auxiliar imigrantes nos processos de solicitação de permanência no território americano. Durante as tratativas, porém, ela soube que os serviços, na verdade, envolviam a empresa Legacy Imigra.