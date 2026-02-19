Paolla Bastos Neiva é procurada pela polícia em Goiás (Divulgação/Polícia Civil)\nA goiana Paolla Bastos Neiva, de 27 anos, conhecida como ‘Musa do Crime’, está na lista dos mais procurados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). De acordo com a PCRJ, Paolla Neiva é acusada de, junto ao seu marido, movimentar cerca de R$ 3 milhões em suas contas bancárias para uma facção criminosa.\nA suspeita é que Paolla Neiva esteja escondida na Comunidade da Rocinha, sob proteção da facção, comandando do Rio de Janeiro a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas para o Comando Vermelho, em Goiás.\nDe acordo com a polícia, Paolla e seu marido cometeram um duplo homicídio em Mato Grosso, motivado por disputas de facções criminosas. Contra Paolla constam dois mandados de prisão, que foram expedidos em 2024 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo crime de duplo homicídio.