Diante do aumento dos casos de feminicídio no País, o GloboNews Especial exibe, nesta segunda-feira (15), às 23h30, um episódio dedicado a iniciativas que buscam interromper o ciclo de violência contra mulheres. Intitulado Viva – Como Evitar o Feminicídio, o especial acompanha projetos que vão da educação de crianças à conscientização de agressores, apontando soluções concretas capazes de salvar vidas.No Rio de Janeiro, a equipe mostra o trabalho do Programa Rio Lilás, iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), criada em agosto de 2025 e que já passou por 20 escolas. A reportagem acompanha uma visita técnica a uma escola da Zona Norte para identificar demandas relacionadas à violência de gênero, e registra o encontro de um juiz com alunos do 5º ano, que aborda, de forma lúdica, temas como o machismo e as diferentes formas de violência contra a mulher.Na Paraíba, a edição destaca três ações do Programa Antes que Aconteça, voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica. Entre elas está a formação de defensoras populares — mulheres selecionadas por edital para atuar em suas comunidades. Elas recebem capacitação e apoio financeiro para orientar vítimas e fortalecer redes de proteção; muitas já vivenciaram situações de violência.Outra iniciativa mostrada é uma aula de defesa pessoal, voltada ao fortalecimento da autoestima e à preparação das participantes para situações extremas de risco. O episódio acompanha ainda um grupo reflexivo promovido pela Defensoria Pública da Paraíba, direcionado a homens que respondem por violência contra mulheres. O GloboNews Especial Vivas – Como Evitar o Feminicídio tem direção e roteiro de Carolline Leite, produção e reportagem de Jerusa Campani, imagens de Andressa Gonçalves e Fabrício Mota e edição de Rayana Aguiar.