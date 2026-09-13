Pacientes internadas no setor de gestantes de alto risco do Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), em Palmas, denunciam o impacto do calor intenso após falhas no sistema de refrigeração da unidade. Segundo relatos, a falta de climatização adequada tem agravado o desgaste de mulheres que enfrentam diagnósticos delicados e necessitam de repouso absoluto.\nEm nota divulgada neste sábado (12), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que os aparelhos de ar-condicionado do setor estão em manutenção, com prioridade para restabelecer o ambiente adequado. A pasta assegura que a assistência médica não foi prejudicada e continua normalmente com acompanhamento multiprofissional (leia a íntegra abaixo).\nA psicóloga Thaydja Rhalline Lopes Campos, de 38 anos, que estava internada na unidade desde o dia 4 de setembro devido a um quadro de pré-eclâmpsia com hipertensão de difícil controle, relatou que o problema com os aparelhos se estendia havia dias. Grávida de 34 semanas, ela descreve momentos de apreensão com o equipamento antes do desligamento total.