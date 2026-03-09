Área doado pelo Estado que é alvo de investigação do MPTO e onde funciona o Sindicato dos Taxistas (Reprodução/Google Street View)\nA venda de parte de uma área doada ao Sindicato dos Taxistas do Estado do Tocantins (Sintaxi) provocou reação entre profissionais da categoria e passou a ser alvo de investigação do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), em Palmas.\nO caso envolve dois lotes que integram um terreno repassado pelo governo estadual à entidade no início dos anos 2000. A área havia sido destinada ao sindicato para instalação de estrutura voltada ao atendimento da categoria.\nA apuração ocorre por meio de um inquérito civil que busca esclarecer possíveis irregularidades na negociação dos imóveis. Segundo o Ministério Público, a doação ocorreu com cláusulas que estabelecem condições para o uso da área, incluindo restrições à venda e obrigação de destinação voltada às atividades do sindicato.