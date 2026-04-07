A Prefeitura de Palmas inicia, no dia 13 de abril, um novo modelo de gestão compartilhada nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul, com a promessa de ampliar serviços, garantir equipes completas e melhorar o atendimento à população. O contrato prevê investimento de R$ 5,8 milhões por mês em cada unidade.\nA mudança será executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em parceria com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Segundo a prefeitura, a iniciativa busca resolver problemas antigos da rede municipal, como falta de profissionais, escalas incompletas e falhas no fornecimento de insumos e medicamentos.\nEntre os principais avanços anunciados está a ampliação dos serviços oferecidos à população. As UPAs Norte e Sul passarão a contar com atendimento em ortopedia e pediatria, especialidades que não eram ofertadas nessas unidades.