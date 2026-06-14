A gerente de restaurante Sônia Nascimento Guterres, de 31 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (12). Segundo a Polícia Civil (PC), ainda não se sabe as circunstâncias da tragédia, nem se houve algum crime.\nAo POPULAR, a corporação informou que uma amiga sentiu falta de Sônia e foi até a casa dela. Após conseguir entrar no local com a ajuda de um chaveiro, a vítima foi achada caída no banheiro. Em seguida, a amiga chamou a Polícia Militar (PM), que deu início à ocorrência.\nSônia trabalhava no Boi no Espeto, que fica no Setor Oeste, também na capital. Em um comunicado nas redes sociais, o restaurante lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares da profissional (leia a íntegra ao final do texto).