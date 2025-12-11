Um gerente de fazenda de 54 anos é suspeito de castrar 13 bois de um vizinho, de forma irregular, em uma fazenda localizada na zona rural de Monte Santo, região central do estado. Segundo a Polícia Civil, o investigado confessou os maus-tratos.\nO nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, o JTo não localizou a defesa.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem assumiu aos policiais que teria feito o castramento ilegal e sem a permissão da vítima por estar incomodado com a entrada dos animais em sua propriedade, gerando prejuízos financeiros e operacionais.\nO delegado José Lucas Melo, responsável pelas investigações, disse que a castração realizada de forma amadora causou um prejuízo de R$ 70 mil ao proprietário dos animais e que o gerente ainda poderá responder pelo crime de maus-tratos aos animais.