-Vídeo - Parto siameses de Mato Grasso (1.3357763)\nGêmeos siameses nasceram na manhã desta terça-feira (6) no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia. A mãe dos meninos, a recepcionista Raylane Siqueira de Oliveira, de 22 anos, mora na cidade de Canarana, no interior do Mato Grosso (MT). Segundo a unidade de saúde, o parto foi bem-sucedido e ocorreu com 34 semanas de gestação, cerca de oito meses (assista acima).\nO procedimento foi acompanhado pelo cirurgião pediátrico Zacarias Calil, profissional que é referência na área. Agora, os bebês serão encaminhados para cuidados intensivos, seguindo o protocolo indicado para casos envolvendo siameses.\nAinda conforme o Hemu, Raylane realizou todo o acompanhamento pré-natal na unidade e não teve intercorrências. O POPULAR perguntou por onde os gêmeos estão unidos, mas a assessoria do hospital informou que, no momento, não podem passar mais informações.