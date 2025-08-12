Uma recém-nascida, chamada Ingrid, morreu após passar as primeiras 24h de vida esperando por uma cirurgia cardíaca, considerada urgente, no Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), em Palmas. Ela nasceu com uma hipoplasia do coração, uma condição congênita rara, e estava esperando uma transferência para o Hospital Municipal de Araguaína, onde seria feito o procedimento.\nIngrid era gêmea. A irmã dela também teve problemas de saúde e precisou passar por um procedimento urgente na coluna, após o parto, e está internada em observação.\nA avó materna, Susiane Silva de Castro Dias, conta que o pedido de transferência da filha Evely Iasmim Silva Dias, mãe das gêmeas, foi realizado antes do parto.\nFoi feito pedido a transferência quando minha filha [Evely] ainda estava grávida, mas negaram para a gente. A neném [Ingrid] tinha 10% de chance de vida, tínhamos esperanças, porque por mais que morresse na cirurgia não íamos pensar como seria se ela tivesse feito”, relatou a avó.