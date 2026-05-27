Entre os destaques deste ano estão os descontos na gasolina e em itens de supermercados (Mantovani Fernandes e Fábio Lima/O Popular)\nMotoristas e consumidores goianos terão a oportunidade de comprar combustíveis, alimentos, roupas e diversos outros produtos com descontos equivalentes aos impostos nesta quinta-feira (28), durante a 20ª edição 2026 do Dia Livre de Impostos (DLI). A ação acontece em várias cidades de Goiás e reúne mais de 200 empresas participantes.\nA campanha, promovida nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com a CDL Jovem. Em entrevista ao POPULAR, o vice-presidente da CDL Jovem, Marco Túlio Santos, conta que proposta do Dia Livre de Impostos é mostrar ao consumidor quanto os impostos influenciam diretamente no preço final dos produtos.