Uma jovem de 20 anos está sendo investigada por suspeita de extorsão cometida em Palmas. Ela é apontada como garota de programa e para conseguir dinheiro de um cliente, ameaçou expor a contratação do serviço à família e no ambiente de trabalho dele.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Mulher é suspeita de extorsão após encontros íntimos; entenda\nNesta quarta-feira (3), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da suspeita. Conforme a investigação, ela conheceu a vítima nas redes sociais e os dois marcaram um encontro. Após esse encontro, as extorsões aconteceram entre 20 de setembro e 15 de outubro de 2025.\nO nome da suspeita não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa dela.\nA mulher chegou a afirmar para um cliente que estava grávida para cobrar valores. Com isso, segundo a investigação, a vítima fez um pagamento via Pix de R$ 3,5 mil. O dinheiro foi enviado para uma conta de terceiros. Mas a extorsão continuou e a mulher cobrou mais R$ 4 mil, dizendo que precisaria fazer um suposto aborto.