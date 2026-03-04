Atividade de mineração ilegal é deflagrada pela Polícia Federal no Tocantins (PF) em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta quarta-feira (04). No povoado de Príncipe, no município de Natividade, no sudeste do Tocantins, um homem acabou flagrado em plena atividade de extração mineral de ouro e recebeu voz prisão.\nNão foi divulgada informações sobre o suspeito, logo o Jornal do Tocantins não conseguiu localizar sua defesa.\nServidor público é encontrado morto após receber salário, diz família\nManicure afirma que PM suspeita de agiotagem cobrava juros abusivos\nJovem é suspeito de matar a esposa e deixar o corpo ao lado de bebê\nSegundo a PF, no local foram encontrados vestígios de extração mineral, como cavas abertas, áreas de beneficiamento e material já extraído, e juntamente com o mercúrio. Os equipamentos usados para a atividade já foram apreendidos e o preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal.