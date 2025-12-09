A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou os gabaritos preliminares das provas do Processo Seletivo 2026/01. São ofertadas 861 vagas distribuídas em cinco cidades.\nOs candidatos que desejarem entrar com recursos contra o gabarito preliminar devem fazer a solicitação até as 23h59 desta terça-feira (9). Os cadernos de questões também estão disponíveis para consulta.\nConfira aqui os gabaritos e cadernos de provas\nVeja aqui o edital\nAs provas objetivas foram aplicadas no domingo (7). De acordo com o cronograma oficial, disponível na página do edital, o gabarito definitivo será publicado no dia 16 de dezembro, a partir das 19h.\nAs vagas são para os câmpus da Unitins em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.\nMais de 500 mil tocantinenses emitiram a nova carteira de identidade; saiba como agendar o serviço