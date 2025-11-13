O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), apresentou nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.\nEm entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.\nCom isso, o gabarito das questões de linguagens e ciências humanas já estão disponíveis na página do participante, no site do Inep.\nJá as respostas oficiais dos itens de matemática e ciências da natureza serão divulgadas após o dia 17 de novembro. A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.