Palmas recebe na próxima segunda-feira (24), uma edição do programa (re)CONEXÕES, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O evento, que acontece a partir das 7h30 no Auditório do Parque Municipal da Pessoa Idosa, é uma consulta pública que busca fortalecer a participação da sociedade na construção de políticas para o setor museal no Tocantins e em todo o Brasil. A programação integra o I Seminário de Patrimônio e Museus de Palmas.\nO objetivo do (re)CONEXÕES é criar um espaço de diálogo para atualizar as diretrizes do setor museal brasileiro, segundo o Ministério da Cultura (Minc). A etapa do Tocantins reunirá contribuições para três grandes iniciativas do Ibram:\na reestruturação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM);\na implantação do Sistema de Participação Social (SPAS);\na normatização do Fórum Nacional de Museus (FNM).