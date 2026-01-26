Agente da Polícia Civil durante atuação em investigação de crimes (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nComerciantes da região sul de Palmas relataram rotina de furtos, prejuízos constantes e sensação de abandono pelo poder público. Empresários afirmaram ao Jornal do Tocantins, nesta segunda-feira (26), que a violência afeta o funcionamento dos estabelecimentos, compromete a renda e gera medo até no trajeto entre casa e trabalho.\nTécnico automotivo e proprietário de um auto center, Máximo José da Cunha Costa, de 48 anos, contou que já registrou dois boletins de ocorrência após furtos no comércio e vai procurar novamente a delegacia nesta terça-feira (27) para registrar ameaças sofridas por criminosos.\nSegundo Máximo, além dos prejuízos materiais, surgiram as ameaças por telefone, atribuídas a supostos integrantes de facção criminosa. O comerciante diz que passou a trabalhar com receio e teme pela segurança da família.