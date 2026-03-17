Um capotamento de furgão no cruzamento da rodovia TO-181 com a rodovia TO-070, a 32 km de Sandolândia, causou a morte de uma mulher de 70 anos e de um homem de 43 anos. O condutor, um homem de 74 anos, foi resgatado ainda consciente, com sinais vitais estáveis, e encaminhado ao hospital de Araguaçu.\nO acidente ocorreu por volta das 04h desta terça-feira (17), e as vítimas ainda não foram identificadas. Segundo a Polícia Militar do Tocantins (Pmto), no local foi encontrado um veículo Ford/Furglaine, que trafegava no sentido norte-sul, com destino a Araguaçu. Em razão do capotamento, as três vítimas que estavam no furgão ficaram presas às ferragens.\nCaminhoneiro que atropelou e matou jovem em Araguaína é condenado a 14 anos de prisão\nSuspeito de atropelar três vezes e matar homem após briga em cavalgada é preso; vídeo