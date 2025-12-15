Renan Santos é um dos fundadores do MBL (Reprodução/Instagram Renan Santos)\nO fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, sugeriu durante participação no podcast do próprio movimento, a anexação do estado do Tocantins a Goiás. O conteúdo foi divulgado nas redes sociais e gerou repercussão.\nNa fala, Renan mencionou o histórico político do estado, destacando que, desde 2003 — no governo de Marcelo Miranda (MDB) — o Tocantins não teve governadores cocluindo integralmente seus mandatos. Em contato com o g1, o dirigente político reafirmou a declaração e disse que o estado é maravilhoso e cresceu com a agricultura, mas as duas federações deveriam ser a mesma coisa (leia posicionamento na íntegra abaixo).\nAo longo dos anos, seis mandatos de governadores no Tocantins foram interrompidos, sendo cinco deles alvos de investigações ou ações judiciais. O caso mais recente envolve o governador Wandelrei Barbosa (Republicanos), que chegou a ser afastado. Porém, houve uma reviravolta, e ele voltou ao poder.