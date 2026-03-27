Dois funcionários, de 36 e 37 anos, foram presos suspeitos de furtar uma pedra de fel em um frigorífico de Mineiros, o sudoeste goiano. Esse item é formado por cálculos biliares que se concentram na vesícula dos bovinos e a grama pode valer mais de R$ 300 no Brasil.\nO casal suspeito foi solto após audiência de custódia. Por não terem os nomes divulgados, a redação não conseguiu localizar a defesa dos investigados para que pudessem se posicionar.\nO crime aconteceu na última segunda-feira (23). O delegado Marcos de Oliveira, responsável pelo caso, afirmou que o furto foi descoberto pelo supervisor do frigorífico ao analisar as imagens de monitoramento da sessão de abate. A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu os funcionários em flagrante.\nA TV Anhanguera apurou que a pedra de fel furtada pesa 1,79 gramas, o que vale aproximadamente R$ 700, segundo o delegado. O homem confessou à polícia que, “pela própria ganância dele” praticou o crime e pediu para uma colega guardar para venderem depois, conforme a reportagem.