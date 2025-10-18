O funcionário de uma empresa de maquinário agrícola é suspeito de desviar cerca de R$ 105 mil, utilizando o cartão corporativo da empresa, em Araguaína, no norte do Tocantins. O homem foi conduzido à delegacia após o proprietário desconfiar das transações bancárias envolvendo altos valores.\nO suspeito não teve o nome divulgado e o JTo não teve acesso à sua defesa. O proprietário da empresa relatou à Polícia Militar (PM), nesta sexta-feira (17), que o motoboy, de 35 anos, estava utilizando o cartão de débito da loja para fins pessoais há cerca de cinco meses.\nO JTo questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) se o suspeito permaneceu preso, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA equipe financeira identificou movimentações suspeitas e apresentou comprovantes bancários à polícia. Os comprovantes indicam transações com valores entre R$ 65 e R$ 5.999,99. Conforme a estimativa, somente no mês de setembro o prejuízo com os pagamentos foi de R$ 40 mil.