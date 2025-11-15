Um homem de 34 anos acabou preso suspeito de provocar um incêndio na obra de uma chácara em Porto Nacional, região central do estado. Ele seria um dos trabalhadores do local e foi identificado após o dono ver a ação por meio de câmeras de monitoramento.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (14). O dono da obra afirmou que os funcionários o alertaram sobre o incêndio e que um dos trabalhadores seria o suspeito de provocar o dano.\nSegundo relatado à PM, o homem teria agido durante a madrugada. O fogo atingiu portas, janelas e sacos de cimento da obra. O dono verificou pelas câmeras de monitoramento do local que o homem seria o autor do incêndio.\nNova regra dos faróis passa a valer; veja como fica para motoristas tocantinenses\nAcidente entre carro e moto deixa um morto e feridos na TO-335