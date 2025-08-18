Um homem de 52 anos ficou em estado grave após ser ferido com golpe de canivete durante uma briga com um colega de trabalho. O caso aconteceu em Guaraí, região centro-norte do estado, e o suspeito do crime foi preso em flagrante.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), vítima e suspeito são funcionários de uma empresa local e brigaram sobre questões relacionadas ao trabalho. A discussão teria acontecido após os dois ingerirem bebida alcoólica.\nSegundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de 23 anos foi preso próximo ao local do crime no domingo (17) e confirmou a agressão. Ele relatou que durante a discussão a vítima sacou o canivete e tentou agredi-lo. O homem conseguiu desarmá-lo e, em seguida, desferiu um golpe contra o abdômen do colega.\nSuspeito de furtar caminhonetes é preso e outros dois são procurados pela Polícia Civil