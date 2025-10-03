Um homem de 36 anos foi preso suspeito por tentar furtar seis pneus de uma loja na quadra 403 Sul em Palmas. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a morder um funcionário após ser impedido de sair do estabelecimento.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não teve contato com a defesa dele.\nConforme a PM, o gerente da loja contou que um homem havia tentado sair do estabelecimento carregando os pneus. O suspeito foi impedido pelos funcionários e levado para a sala de Recursos Humanos, onde ficou detido até a chegada da polícia.\nAmigos e parentes lamentam morte de segurança de artistas: 'Sua memória permanecerá viva'\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nO caso foi registrado na quarta-feira (1º). Segundo os militares, o homem mordeu um funcionário no momento em que era contido e teria feito ameaças de morte às pessoas que estavam no local.