Carlos Sergio Arcano, de 35 anos, foi assassinado a facadas na cidade de Alvorada. Ele era funcionário de um borracharia. O suspeito do crime foi preso em flagrante, um dia após o crime.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito é um homem de 40 anos. Ele não teve o nome divulgado e o JTO não conseguiu contato com a defesa dele.\nO crime aconteceu na sexta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito surpreendeu o borracheiro ao chegar no local com uma motocicleta iniciou uma sequência de facadas. Algumas pessoas tentaram interferir, mas ele seguiu com as agressões até a morte de Carlos. Em seguida, ele fugiu da borracharia com a bicicleta da vítima.\nMestre de obras é encontrado morto em construção após receber salário\nAssassinato de produtor de abacaxi em Miranorte: o que se sabe sobre o caso investigado pela polícia