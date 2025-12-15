Dois irmãos foram indiciados pelo crime de estelionato nesta segunda-feira (15), em Paraíso do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, eles teriam causado um prejuízo de R$ 90 mil a uma empresa agropecuária, após superfaturarem um contrato de venda e instalação de dispositivos eletrônicos.\nOs suspeitos são uma mulher de 26 anos, funcionária da empresa, e o irmão dela, de 24 anos, que prestava serviço à empresa. Os nomes deles não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas.\nO golpe aconteceu no final de junho de 2025. As investigações apontaram que, como a funcionária ficava responsável pela elaboração de orçamentos para compras da empresa, ela passou a superfaturar valores. O objetivo era direcionar a seleção em favor da empresa recém-aberta do irmão, que não teria condições de executar o serviço.