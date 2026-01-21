(Reprodução/Polícia Civil)\nA funcionária de um supermercado em Iporá morreu na terça-feira (20), após ser esfaqueada nove vezes por um ex-colega de trabalho. O suspeito usou uma faca do próprio estabelecimento para cometer o crime. Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, foi socorrida e levada para uma unidade de atendimento, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil.\nO suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Como o seu nome não foi divulgado, o g1 não conseguiu contato com a defesa.\nSegundo o delegado Bruno Ferreira, a motivação do crime teria sido vingança. O delegado informou que, em depoimento, o suspeito afirmou que era criticado por Natasha na época em que trabalhavam juntos. A polícia também informou que não havia relacionamento amoroso entre eles.